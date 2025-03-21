Туск: если будет 56 саммитов по Украине, мир не наступит быстрее

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение относительно большого количества встреч различного формата по Украине, отметив, что они пока не привели к прогрессу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP Info.

Туск объявил в Брюсселе, что Польша будет представлена на саммите по Украине в Париже на следующей неделе. Он добавил, что накануне встречи у него запланирован разговор тет-а-тет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Туск не сообщил, поедет ли в Париж лично.

"Как известно, этих встреч, саммитов, видеоконференций, поездок, посвященных украинскому вопросу, действительно очень много. Кто-то скажет, что слишком много. И складывается впечатление, что количество встреч не приводит к прогрессу. Это мое общее замечание, чтобы мы не сошли с ума, что если будет 56 саммитов и видеоконференций, то мир наступит быстрее", – оценил Туск.

При этом он подчеркнул, что не хочет обесценивать усилия президента Эмманюэля Макрона, поскольку они, по его словам, действительно полезны.

Так называемая "коалиция решительных", которая готовит основу для гарантирования будущего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на следующей неделе будет в Париже для проведения встреч.

Кроме того, высшие военные офицеры из так называемой "коалиции решительных" в четверг встретились в военном штабе Великобритании на окраине Лондона, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.