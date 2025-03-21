ЗМІ: Байден хоче написати книгу

Колишній президент США Джо Байден обговорює з деякими працівниками своєї адміністрації написання мемуарів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось NBC News.

Після відходу з політики Байден подорожує між Вашингтоном і рідним Делавером, де розташовані його робочі кабінети, ідеться в матеріалі.

Плануючи написати книгу, він консультується з колишніми високопосадовцями адміністрації, зокрема з держсекретарем Ентоні Блінкеном та радником з національної безпеки Джейком Салліваном, стверджує NBC News.

Зараз Байден майже не бере участі в публічних заходах і не коментує останніх політичних подій – попри те, що нинішня адміністрація Дональда Трампа постійно критикує його особисто.

За даними NBC News, радники Байдена порекомендували йому утриматись від публічних відповідей Трампу, аби не персоналізувати ситуацію.

Також, за словами співрозмовників каналу, книгу пише колишня перша леді США Джилл Байден.

Зазначимо, що Байдени непублічно запропонували керівництву Демократичної партії допомогу з кампанією на тлі падіння рейтингів політсили.

Крім того, відомо, що експрезидент США підписав контракт із кадровим агентством у Лос-Анджелесі.