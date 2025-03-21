СМИ: Байден хочет написать книгу

Бывший президент США Джо Байден обсуждает с некоторыми работниками своей администрации написания мемуаров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнало NBC News.

После ухода из политики Байден путешествует между Вашингтоном и родным Делавэром, где расположены его рабочие кабинеты, говорится в материале.

Планируя написать книгу, он консультируется с бывшими высокопоставленными чиновниками администрации, в частности с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, утверждает NBC News.

Сейчас Байден почти не участвует в публичных мероприятиях и не комментирует последние политические события – несмотря на то, что нынешняя администрация Дональда Трампа постоянно критикует его лично.

По данным NBC News, советники Байдена порекомендовали ему воздержаться от публичных ответов Трампу, чтобы не персонализировать ситуацию.

Также, по словам собеседников канала, книгу пишет бывшая первая леди США Джилл Байден.

Отметим, что Байдены непублично предложили руководству Демократической партии помощь с кампанией на фоне падения рейтингов политсилы.

Кроме того, известно, что экс-президент США подписал контракт с кадровым агентством в Лос-Анджелесе.