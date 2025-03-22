"Голос Америки" подает в суд на администрацию Трампа

В пятницу, 21 марта, журналисты "Голоса Америки" и их профсоюзы подали в суд на администрацию американского президента Дональда Трампа.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Журналисты заявили, что закрытие информагентств, которые финансирует правительство США, нарушает право на свободу слова, которое гарантировано первой поправкой к Конституции.

Они утверждают, что ликвидация "Голоса Америки" подрывает ее усилия "по защите журналистов и права общества на правдивую информацию".

"Во многих частях мира исчез важнейший источник объективных новостей, и только подцензурные государственные СМИ заполнят эту пустоту", – написали истцы.

Директор "Репортеров без границ" Клейтон Ваймерс заявила, что "авторитарные режимы, такие как Кремль и Коммунистическая партия Китая, громко приветствуют смерть „Голоса Америки".

"Очевидно, что действия Дональда Трампа будут способствовать более жестким репрессиям против журналистов и свободы прессы, подвергая большей опасности сотрудников, корреспондентов, волонтеров и сторонников "Голоса Америки" и "Радио Свобода", а также их сторонников", – добавила она.

Как сообщили в "Репортерах без границ", иск был подан в Окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк, федеральный суд США.

15 марта значительное количество сотрудников "Голоса Америки" были отправлены в "административный" отпуск начиная с субботы без права доступа к мейлам и выполнения работы, формирующей деятельность этого международного вещателя.

Кроме отстранения значительного количества сотрудников "Голоса Америки", администрация Трампа сообщила также о полной отмене финансирования для сети RFE/RL (Радио Свободная Европа / Радио Свобода).

19 марта RFE/RL подало в суд на Агентство США по глобальным медиа и его должностных лиц Кари Лейк и Виктора Моралеса, пытаясь заблокировать решение о прекращении финансирования по федеральному гранту.