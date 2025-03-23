У Трампа знову заявили, що вірять у готовність Путіна до миру і не бачать загрози для Європи

Спецпредставник президента США Стів Віткофф перед очікуваними перемовинами України і США у Саудівській Аравії вчергове сказав, що вірить у налаштованість правителя РФ на мир та не бачить російської загрози для решти Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Reuters.

У неділю 23 березня Віткофф висловив оптимізм щодо результатів переговорного процесу довкола України і сказав, що вірить у готовність Кремля домовлятись про припинення війни.

"Я відчуваю, що він (Путін) прагне миру", – сказав Віткофф у спілкуванні з Fox News.

Він також сказав, що очікує від перемовин у Саудівській Аравії "деякого реального прогресу", зокрема у тому, що стосується перемир’я у Чорному морі. "А від того можна природно рухатися до повного припинення вогню", – додав Віткофф.

Спецпредставник також висловив скепсис щодо побоювань, що Москва, отримавши вигідну для себе домовленість за підсумками агресії проти України, після того піде війною на інших своїх сусідів.

"Я просто не бачу, щоб він хотів захопити усю Європу. Це суттєво інша ситуація, аніж під час Другої світової", – сказав Стів Віткофф.

Перед цим Стівен Віткофф заявив, що членство України в НАТО є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією.

Також він сказав, що бачить "центральним питанням" у переговорному процесі готовність чи неготовність України змиритися з втратою окупованих територій і при цьому посилався на псевдореферендуми щодо приєднання до РФ, проведені там російською окупаційною адміністрацією.