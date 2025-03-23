В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США

В Саудовской Аравии начались анонсированные переговоры украинской и американской делегаций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Около половины шестого в воскресенье 23 марта Умеров написал, что украинско-американские переговоры в Эр-Рияде начались.

Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде. Мы выполняем директиву президента Украины по приближению справедливого мира и укреплению безопасности. В повестке дня – предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры. Сегодня мы...

– Рустем Умеров (@rustem_umerov) 23 марта 2025 г.

"Мы реализуем задачу президента Украины – приблизить справедливый мир и укрепить безопасность. Повестка дня включает предложения по защите энергетической и другой критической инфраструктуры", – отметил Рустем Умеров.

"Сегодня мы проработаем ряд сложных технических вопросов. Наша делегация включает экспертов по энергетическим вопросам и представителей военных по морской и воздушной компоненте", – детализировал министр обороны.

В МИД Украины ранее рассказали, что на этой встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф перед ожидаемыми переговорами Украины и США в Саудовской Аравии в очередной раз сказал, что верит в настроенность правителя РФ на мир и не видит российской угрозы для остальной Европы.