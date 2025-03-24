Трамп возмутился своим "изуродованным" портретом в Колорадо и требует его убрать
Новости — Понедельник, 24 марта 2025, 09:42 —
Американский президент Дональд Трамп требует от губернатора штата Колорадо убрать из Капитолия портрет, на котором его "изуродовали".
Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".
Трамп заявил, что портрет в Колорадо "намеренно изуродовали до такой степени", что он "никогда не видел ничего подобного".
Американский президент возмутился также тем, что портрет бывшего президента Барака Обамы художница сделала "замечательным", и отметил, что его портрет – это "настоящий ужас".
"В любом случае я бы предпочел вообще не иметь портрета, чем этот, но многие жители Колорадо звонили и писали с жалобами. На самом деле они даже разъярены этим!" – заявил он.
Поэтому он обратился с требованием снять его портрет к "радикальному левому губернатору" Колорадо Джареду Полису, который и повесил изображение президентов в Капитолии.
Трамп также назвал губернатора "чрезвычайно слабым в борьбе с преступностью".
"Джареду должно быть стыдно!" – добавил американский президент.
Отметим, недавно специальный посланник американского президента Стив Уиткофф рассказал о своем визите к главе Кремля Владимиру Путину.
По словам Уиткоффа, во время визита Путин подарил ему "прекрасный портрет президента Трампа".