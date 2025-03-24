Трамп возмутился своим "изуродованным" портретом в Колорадо и требует его убрать

Американский президент Дональд Трамп требует от губернатора штата Колорадо убрать из Капитолия портрет, на котором его "изуродовали".

Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что портрет в Колорадо "намеренно изуродовали до такой степени", что он "никогда не видел ничего подобного".

Американский президент возмутился также тем, что портрет бывшего президента Барака Обамы художница сделала "замечательным", и отметил, что его портрет – это "настоящий ужас".

Фото: Truth Social

"В любом случае я бы предпочел вообще не иметь портрета, чем этот, но многие жители Колорадо звонили и писали с жалобами. На самом деле они даже разъярены этим!" – заявил он.

Поэтому он обратился с требованием снять его портрет к "радикальному левому губернатору" Колорадо Джареду Полису, который и повесил изображение президентов в Капитолии.

Трамп также назвал губернатора "чрезвычайно слабым в борьбе с преступностью".

"Джареду должно быть стыдно!" – добавил американский президент.

Отметим, недавно специальный посланник американского президента Стив Уиткофф рассказал о своем визите к главе Кремля Владимиру Путину.

По словам Уиткоффа, во время визита Путин подарил ему "прекрасный портрет президента Трампа".