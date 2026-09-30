Король Іспанії закликав ЄС розділити відповідальність щодо міграційної кризи в Сеуті

Король Іспанії Феліпе VI вважає, що європейські країни мали б проявити більше солідарності та надати Іспанії більшу підтримку після масового прибуття до Сеути десятків тисяч мігрантів.

Про це він сказав під час урочистої вечері у вівторок, 29 вересня, з нагоди візиту президента Франції Емманюеля Макрона, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Король Іспанії заявив, що те, що сталося в анклаві на північноафриканському узбережжі, було "неприйнятним" і створило величезні виклики у сфері безпеки, порядку та гуманітарної допомоги.

"Це ситуація, яка має призвести до посилення співпраці між державами-членами у сфері ресурсів та взаємодії", – сказав він.

За словами Феліпе VI, європейські країни, які "зазнають найбільшого тиску через те, що знаходяться на зовнішніх кордонах Європейського Союзу, не можуть самотужки нести відповідальність, яка належить усім".

29 вересня Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС, що стало відповіддю на події в Сеуті.

Нагадаємо, єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що кадри масового напливу мігрантів до іспанської Сеути наприкінці липня затьмарили позитивні статистичні дані ЄС щодо міграції.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.