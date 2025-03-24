У Молдову приїхала з дводенним візитом делегація Парламентської асамблеї НАТО

У Молдову, яка за конституцією є нейтральною, прибула з дводенним візитом делегація Парламентської асамблеї НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Візит делегації Парламентської асамблеї НАТО до Кишинева проходитиме 24-25 березня, до її складу входять, зокрема, члени підкомітету щодо зміцнення обороноздатності.

Під час зустрічей з топпосадовцями Молдови планують обговорювати безпекову ситуацію у регіоні та варіанти співпраці задля підтримання стабільності й миру.

Серед іншого, будуть зустрічі з президенткою Маєю Санду, міністром закордонних справ Міхаєм Попшоєм, віцепрем’єром з реінтеграції Олегом Серебряном, міністрами оборони та енергетики.

Крім того, члени делегації будуть на публічній дискусії стосовно співпраці Молдови з НАТО, в якій братимуть участь представники громадянського суспільства й академічної спільноти.

У січні 2025 року Молдова затвердила новий план співпраці з НАТО на 2025-2028 роки, де йдеться про зміцнення безпеки та підготовку країни до викликів сучасного світу.

Наприкінці 2024 року парламент Молдови затвердив національну стратегію оборони на наступні 10 років, де Росію визначають як ключовий фактор загрози.

Нагадаємо, нейтральний статус закріплений у конституції Молдови і змінити його практично неможливо, а у суспільстві немає широкого запиту на вступ у НАТО.

Більше про це – у статті: Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я