В Молдову приехала с двухдневным визитом делегация Парламентской ассамблеи НАТО

В Молдову, которая по конституции является нейтральной, прибыла с двухдневным визитом делегация Парламентской ассамблеи НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Визит делегации Парламентской ассамблеи НАТО в Кишинев будет проходить 24-25 марта, в ее состав входят, в частности, члены подкомитета по укреплению обороноспособности.

Во время встреч с топ-чиновниками Молдовы планируют обсуждать ситуацию с безопасностью в регионе и варианты сотрудничества для поддержания стабильности и мира.

Среди прочего, будут встречи с президентом Майей Санду, министром иностранных дел Михаем Попшоем, вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном, министрами обороны и энергетики.

Кроме того, члены делегации будут на публичной дискуссии о сотрудничестве Молдовы с НАТО, в которой примут участие представители гражданского общества и академического сообщества.

В январе 2025 года Молдова утвердила новый план сотрудничества с НАТО на 2025-2028 годы, где говорится об укреплении безопасности и подготовке страны к вызовам современного мира.

В конце 2024 года парламент Молдовы утвердил национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, где Россию определяют как ключевой фактор угрозы.

Напомним, нейтральный статус закреплен в конституции Молдовы и изменить его практически невозможно, а в обществе нет широкого запроса на вступление в НАТО.

Больше об этом – в статье: Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует преодолеть Приднестровье.