В РФ кажуть, що спільну з США заяву в Ер-Ріяді не ухвалили через позицію України

В Росії заявили, що спільну заяву за підсумками консультацій російської та американської делегацій в Ер-Ріяді не було ухвалено через позицію України.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Россия 24" перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони і безпеки Владімір Чижов, передає "Європейська правда".

Чижов назвав зустріч, що відбулася в Ер-Ріяді, ланкою в ланцюзі російсько-американських контактів, початок яким було покладено телефонною розмовою лідерів Росії і США Владіміра Путіна і Дональда Трампа.

"Вони сиділи 12 годин і начебто узгодили спільну заяву, яку, однак, не було ухвалено через позицію України, це теж вельми характерно і симптоматично", – сказав сенатор.

Раніше голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін, коментуючи зустріч двох делегацій у Саудівській Аравії, що відбулася 24 березня, повідомив, що розмова була непростою, але корисною для Москви і Вашингтона.

За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США тривала 12 годин з перервами. Повідомляли, що пізніше буде поширена спільна заява.

У Кремлі говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

У вівторок, 25 березня, в Саудівській Аравії відбулася нова зустріч української та американської команд щодо перемир’я між Києвом і Москвою.