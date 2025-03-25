В РФ говорят, что совместное с США заявление в Эр-Рияде не приняли из-за позиции Украины

В России заявили, что совместное заявление по итогам консультаций российской и американской делегаций в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины.

Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, передает "Европейская правда".

Чижов назвал встречу, состоявшуюся в Эр-Рияде, звеном в цепи российско-американских контактов, начало которым было положено телефонным разговором лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично", – сказал сенатор.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя встречу двух делегаций в Саудовской Аравии, состоявшуюся 24 марта, сообщил, что разговор был непростым, но полезным для Москвы и Вашингтона.

По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США длилась 12 часов с перерывами. Сообщалось, что позже будет распространено совместное заявление.

В Кремле говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

Во вторник, 25 марта, в Саудовской Аравии состоялась новая встреча украинской и американской команд по перемирию между Киевом и Москвой.