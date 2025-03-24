Росія і США завершили 12-годинні переговори в Саудівській Аравії

Російська та американська делегації завершили переговори, які тривали в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну.

Про це повідомили російські пропагандистські агентства "РИА Новости" та ТАСС, пише "Європейська правда".

За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США тривала 12 годин з перервами. За її підсумками 25 березня поширять спільну заяву.

Зустріч, як повідомлялось, тривала в закритому форматі на території розкішного готелю Ritz-Carlton. Росію на ній представляли очільник міжнародного комітету Ради Федерації Григорій Карасін і радник директора ФСБ Сергєй Бєсєда.

У Кремлі раніше говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

Перед цим 23 березня в Ер-Ріяді провели обговорення американська та українська делегація.

В МЗС України розповідали, що на цій зустрічі мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".

Після завершення переговорів американців з росіянами українська делегація проведе повторні переговори з делегацією США, підтвердив президент Володимир Зеленський.