Французьких ультраправих запросили до Ізраїлю на конференцію з антисемітизму

Голова французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Жордан Барделла та ультраправа євродепутатка Маріон Марешаль візьмуть участь в урядовій конференції з питань антисемітизму в Ізраїлі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Барделла та Марешаль є одними з низки європейських ультраправих, запрошених урядом Ізраїлю на конференцію з питань антисемітизму.

Поїздка Барделли стане першим офіційним візитом до Ізраїлю представників "Національного обʼєднання" – партії, чий засновник Жан-Марі Ле Пен (і дід Марешаль) був кілька разів засуджений за розпалювання ненависті та применшення значення Голокосту.

Запрошення французьких ультраправих на конференцію викликало резонанс у Франції, де мешкає найбільша єврейська громада в Європі. Деякі діячі, як-то філософ Бернар-Анрі Леві, відмовились від участі в заході на знак протесту.

Окрім Барделли та Марешаль, ізраїльська сторона запросила іспанського ультраправого депутата Германа Терча і нідерландця Себастьяна Стьотелера з ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса.

Зазначимо, що в останні роки "Національне обʼєднання" намагається змінити свій імідж антисемітської партії.

Воно активно виступає на захист Ізраїлю, особливо після нападу ХАМАС у жовтні 2023 року, і повʼязує свою протидію міграції із захистом французьких євреїв від "ісламістського фундаменталізму".

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