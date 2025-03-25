Французских ультраправых пригласили в Израиль на конференцию по антисемитизму

Председатель французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и ультраправая евродепутат Марион Марешаль примут участие в правительственной конференции по вопросам антисемитизма в Израиле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Барделла и Марешаль являются одними из ряда европейских ультраправых, приглашенных правительством Израиля на конференцию по вопросам антисемитизма.

Поездка Барделлы станет первым официальным визитом в Израиль представителей "Национального объединения" – партии, чей основатель Жан-Мари Ле Пен (и дед Марешаль) был несколько раз осужден за разжигание ненависти и преуменьшение значения Холокоста.

Приглашение французских ультраправых на конференцию вызвало резонанс во Франции, где проживает самая большая еврейская община в Европе. Некоторые деятели, такие как философ Бернар-Анри Леви, отказались от участия в мероприятии в знак протеста.

Кроме Барделлы и Марешаль, израильская сторона пригласила испанского ультраправого депутата Германа Терча и нидерландца Себастьяна Стетелера из ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса.

Отметим, что в последние годы "Национальное объединение" пытается изменить свой имидж антисемитской партии.

Оно активно выступает в защиту Израиля, особенно после нападения ХАМАС в октябре 2023 года, и связывает свое противодействие миграции с защитой французских евреев от "исламистского фундаментализма".

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