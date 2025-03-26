Трамп наказав розсекретити матеріали справи щодо можливих зв'язків свого штабу з РФ

Американський президент Дональд Трамп наказав Федеральному бюро розслідувань розсекретити матеріали справи "Crossfire Hurricane", яка стосується ймовірних звʼязків його передвиборчого штабу з Росією у 2016 році.

Відповідний указ опублікували на сайті Білого дому у вівторок, 25 березня, пише "Європейська правда".

Трамп наказав "негайно" розсекретити матеріали, які пов'язані з розслідуванням Федерального бюро розслідувань щодо "Crossfire Hurricane", яке розпочали у 2016 році, намагаючись з'ясувати, чи мали члени передвиборчого штабу Трампа зв'язки з Росією під час президентських виборів.

Він наголосив в указі, що матеріали розслідування більше не є засекреченими, за винятком тих, що були відредаговані ФБР або потребують захисту за рішеннями суду чи законами.

Американський президент акцентував, що цей указ не стосується особистої інформації чи матеріалів, які підлягають захисту законом.

"За умови дотримання винятків, зазначених вище, генеральний прокурор повинен негайно зробити розсекречені матеріали, описані в цьому меморандумі, доступними для громадськості", – додав він.

Як відомо, Федеральне бюро розслідувань ще у 2016 році почало негласне стеження за передвиборним штабом тоді ще кандидата в президенти США Трампа, запідозривши його у зв’язках із Росією.

У 2018 році Трамп, будучи вже на той час президентом США, зажадав від Мін'юсту з'ясувати, чи було втручання ФБР у його передвиборчу кампанію політично мотивованим, а також вимагав оприлюднити документи ФБР про стеження за його виборчою кампанією.

У травні 2023 року спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джон Дарем опублікував звіт за підсумками чотирьох років розслідування дій ФБР, яке стежило за передвиборним штабом Трампа через можливий зв’язок із Росією.