Трамп приказал рассекретить материалы дела о возможных связях своего штаба с РФ

Американский президент Дональд Трамп приказал Федеральному бюро расследований рассекретить материалы дела "Crossfire Hurricane", которое касается вероятных связей его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.

Соответствующий указ опубликовали на сайте Белого дома во вторник, 25 марта, пишет "Европейская правда".

Трамп приказал "немедленно" рассекретить материалы, связанные с расследованием Федерального бюро расследований по "Crossfire Hurricane", которое начали в 2016 году, пытаясь выяснить, имели ли члены предвыборного штаба Трампа связи с Россией во время президентских выборов.

Он отметил в указе, что материалы расследования больше не являются засекреченными, за исключением тех, которые были отредактированы ФБР или нуждаются в защите по решению суда или законами.

Американский президент акцентировал, что этот указ не касается личной информации или материалов, которые подлежат защите законом.

"При условии соблюдения исключений, указанных выше, генеральный прокурор должен немедленно сделать рассекреченные материалы, описанные в этом меморандуме, доступными для общественности", – добавил он.

Как известно, Федеральное бюро расследований еще в 2016 году начало негласную слежку за предвыборным штабом тогда еще кандидата в президенты США Трампа, заподозрив его в связях с Россией.

В 2018 году Трамп, будучи уже на то время президентом США, потребовал от Минюста выяснить, было ли вмешательство ФБР в его предвыборную кампанию политически мотивированным, а также потребовал обнародовать документы ФБР о слежке за его избирательной кампанией.

В мае 2023 года специальный прокурор Министерства юстиции США Джон Дарем опубликовал отчет по итогам четырех лет расследования действий ФБР, следившим за предвыборным штабом Трампа из-за возможной связи с Россией.