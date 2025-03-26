Менше п'ятої частини американців підтримують анексію Канади і Гренландії

Менш ніж кожен п'ятий американець підтримує анексію Канади та острова Гренландія.

Такі результати показало опитування Yahoo News/YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

17% дорослого населення США виступають за те, щоб Канада стала 51-м штатом США – ідея, яку президент Трамп неодноразово порушував після перемоги на президентських виборах 2024 року. Більше ніж половина респондентів, 57%, виступають проти потенційного розширення території США, а 26% сказали, що не впевнені.

Аналогічні цифри були виявлені, коли респондентів запитали про можливість анексії Вашингтоном Гренландії – зовнішньополітичну мету, про яку Трамп говорив під час свого першого терміну і підтвердив в останні кілька місяців.

Близько 19% американців виступають за те, щоб США анексували Гренландію, багатий на корисні копалини острів, зовнішня політика і оборона якого перебуває під наглядом Данії. Майже половина американців, 49%, виступають проти цієї ідеї, а ще третина, 32%, не визначилися з відповіддю.

Опитування проводилося з 20 по 24 березня серед 1 677 дорослих американців. Похибка становить 2,7 відсотка.

Нагадаємо, плани другої леді США відвідати Гренландію 28 березня викликали обурення як у самій Гренландії, так і в Данії, де дії американської адміністрації прямо назвали тиском.

Як відомо, 25 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс оголосив, що приєднається до своєї дружини Уші.

За словами віцепрезидента, у межах свого візиту на острів він відвідає одну з американських військових баз та "просто перевірить, що відбувається з безпекою в Гренландії".

Раніше Венс заявив про плани Дональда Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці".

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