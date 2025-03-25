Прем’єрка Данії звинуватила адміністрацію Трампа в тиску на Гренландію

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала адміністрацію президента США Дональда Трампа за "неприйнятний тиск" на Гренландію, а також майбутній візит на данську територію дружини віцепрезидента США Уші Венс.

Її слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

Фредеріксен впевнена, що це "явно не той візит, який стосується того, що потрібно або чого хоче Гренландія".

"Тому я маю сказати, що це неприйнятний тиск, який чиниться на Гренландію і Данію в цій ситуації. І ми будемо протистояти цьому тиску", – акцентувала вона.

Окрім цього, прем’єр-міністерка Данії наголосила, що представники Гренландії "чітко дали зрозуміти", що "вони не хочуть візиту зараз, тому що у них немає уряду", після виборів на початку цього місяця.

"Ви не можете здійснити приватний візит з офіційними представниками іншої країни", – наголосила Фредеріксен.

24 березня стало відомо, що американська делегація на чолі з дружиною віцепрезидента США Джея Ді Венса відвідає Гренландію та американську воєнну базу, чим відразу публічно обурився прем’єр Гренландії.

Сам Венс заявив про плани Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці".

А Трамп, своєю чергою, стверджує, що "багато людей" у Гренландії нібито запрошують посадовців США приїхати до них на тлі розчарування Данією.

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