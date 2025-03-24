Прем’єр Гренландії обурився візитом делегації США на чолі з дружиною віцепрезидента

Прем’єр автономного данського острова Гренландія Муте Буруп Егеде обурився запланованим приїздом американської делегації з радником нацбезпеки Майком Волцом і дружиною віцепрезидента Джей Ді Венса.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у неділю в коментарі гренландському Sermitsiaq.

Егеде зазначив, що візит за нинішніх обставин виглядає як провокація.

"Ми зараз у ситуації, коли це ніяк не можна назвати невинним візитом дружини політика. Що радник з нацбезпеки робитиме у Гренландії? Єдина мета – продемонструвати силу, і сама його присутність у Гренландії явно має працювати на віру американців у місію Трампа, і тиск після того зросте", – заявив Муте Буруп Егеде.

Він також висловив розчарування недостатньою підтримкою з боку інших демократичних країн на тлі зазіхань Трампа на Гренландію.

"Донедавна ми могли цілковито довіряти американцям, це були наші союзники і друзі, з якими ми любили тісно працювати… Але доводиться визнати, що ці часи минули, тому що нове керівництво США цілковито і повністю байдуже до того, за що ми раніше виступали разом. Вони зараз хочуть лише взяти під контроль нашу країну через наші голови", – заявив прем’єр.

"І те, що інші наші союзники з міжнародної спільноти ніби заховалися у куток і ледь не пошепки кажуть, що підтримують нас, не має впливу. Якщо вони не будуть гучно говорити про те, що США погрожують Гренландії, ситуація буде щоденно загострюватись", – додав він.

Нагадаємо, 13 березня під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що думає, що анексія Гренландії "станеться", бо це потрібно "для міжнародної безпеки".

Після цього сотні гренландців вийшли на вулиці на знак протесту. Близько 800 людей пройшли вулицями міста Нуук з прапорами Гренландії та з плакатами: "Змусьте Америку піти геть", "Ми не продаємося".

21 березня писали, що у Гренландії фіксують збільшення туристів на тлі резонансних заяв Трампа, а також відкриття нового міжнародного аеропорту в столиці Нуук.

Детальніше про це читайте у статті: Без шансів для Трампа: яке майбутнє обирає для себе Гренландія.