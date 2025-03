Венс знову заявив про плани Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс знову заявив про наміри президента Трампа взяти під контроль Гренландію та сказав, що їм "байдуже, що їм кричать європейці".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова пролунали в ефірі Fox News у неділю.

Венс заявив, що Данія, якій належить острів Гренландія, "не робить свою роботу" і "не є хорошим союзником".

"Треба запитувати себе, як нам вирішувати цю проблему в інтересах національної безпеки. Якщо це означає що у нас має бути більший територіальний інтерес у Гренландії – то це те, що президент Трамп планує робити. Тому що йому байдуже, що нам кричать європейці – йому передусім важливо, що в інтересах американських громадян", – заявив віцепрезидент США.

Truly remarkable with Vice President JD Vance 🇺🇸 saying that 🇩🇰 “is not a good ally” and indicates 🇺🇸 will do whatever with 🇬🇱 in spite of “the screaming of the Europeans”. pic.twitter.com/Pw6hqiDQNV