Кошта заявив, що ЄС не збирається знімати санкції з Росії

Європейський Союз має намір продовжувати тиск на Росію за допомогою санкцій, бо це найкращий спосіб підтримати Україну на шляху до досягнення справедливого миру.

Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта написав на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter) перед початком зустрічі лідерів ЄС у Парижі, передає "Європейська правда".

Санкційний тиск на Росію – найкращий спосіб продовжити підтримувати Україну з метою досягти тривалого й справедливого миру, наголосив Кошта.

"Найкращий спосіб підтримати Україну – залишатися послідовними в нашій меті досягти справедливого і тривалого миру. Це означає продовження тиску на Росію за допомогою санкцій", – написав голова Євроради.

Він пообіцяв, що передасть цей меседж на зустрічі лідерів держав-учасниць "коаліції рішучих" щодо миру та безпеки для України, організованій президентом Франції Емманюелем Макроном в Парижі 27 березня.

