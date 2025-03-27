Кошта заявив, що ЄС не збирається знімати санкції з Росії

Європейський Союз має намір продовжувати тиск на Росію за допомогою санкцій, бо це найкращий спосіб підтримати Україну на шляху до досягнення справедливого миру.

Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта написав на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter) перед початком зустрічі лідерів ЄС у Парижі, передає "Європейська правда".

Санкційний тиск на Росію – найкращий спосіб продовжити підтримувати Україну з метою досягти тривалого й справедливого миру, наголосив Кошта.

"Найкращий спосіб підтримати Україну – залишатися послідовними в нашій меті досягти справедливого і тривалого миру. Це означає продовження тиску на Росію за допомогою санкцій", – написав голова Євроради.

Він пообіцяв, що передасть цей меседж на зустрічі лідерів держав-учасниць "коаліції рішучих" щодо миру та безпеки для України, організованій президентом Франції Емманюелем Макроном в Парижі 27 березня.

The best way to support Ukraine is to stay consistent in our objective to reach a just and lasting peace. This means keeping up the pressure on Russia through sanctions.



I will convey this message at today’s Leaders’ meeting on peace and security for #Ukraine organised by… pic.twitter.com/csBYcIbkr1 – António Costa (@eucopresident) March 27, 2025

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Раніше, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня, США, Росія та Україна домовились про "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – зняття деяких санкцій проти РФ, частина яких була запроваджена Євросоюзом.

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