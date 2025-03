Кошта заявил, что ЕС не собирается снимать санкции с России

Об этом президент Европейского совета Антониу Кошта написал на своей странице в соцсети Х (Twitter) перед началом встречи лидеров ЕС в Париже, передает "Европейская правда".

Санкционное давление на Россию – лучший способ продолжить поддерживать Украину с целью достичь длительного и справедливого мира, подчеркнул Кошта.

"Лучший способ поддержать Украину – оставаться последовательными в нашей цели достичь справедливого и прочного мира. Это означает продолжение давления на Россию с помощью санкций", – написал председатель Евросовета.

Он пообещал, что передаст этот месседж на встрече лидеров государств-участников "коалиции решительных" по миру и безопасности для Украины, организованной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 27 марта.

The best way to support Ukraine is to stay consistent in our objective to reach a just and lasting peace. This means keeping up the pressure on Russia through sanctions.



I will convey this message at today’s Leaders’ meeting on peace and security for #Ukraine organised by… pic.twitter.com/csBYcIbkr1