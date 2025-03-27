Зеленский: Украина передаст США доказательства нарушения Россией "энергетического перемирия"

Украина подготовит доказательства нарушения Россией режима тишины в энергетике и предоставит их Соединенным Штатам, ожидая соответствующей реакции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге в Париже в четверг после саммита "коалиции решительных".

Зеленский отметил, что 27 марта РФ обстреляла из артиллерии Херсон, в результате чего гражданское население осталось без света. Поэтому, считает президент, Соединенные Штаты должны отреагировать на нарушение Россией договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде.

"Были удары по Херсону, были удары по железнодорожному вокзалу, и было повреждено электричество, были удары по энергетике в городе Херсон... Гражданские люди потеряли энергетику, я считаю, что должна быть реакция Соединенных Штатов в действиях", – сказал Зеленский.

Он отметил, что пока никто не понимает, кто мониторит соблюдение режима тишины, но у Украины есть все доказательства и она предоставит их США.

"Мы четко понимаем, куда были выстрелы, что разрушено, что потеряно. Поверьте, за три года войны мы все четко видим: чем они стреляют, с доказательствами, с футеджами, с видео, со всем. У нас все это есть, мы все это подготовим. Министр обороны получил от меня этот приказ. Это все подготовится и передастся Соединенным Штатам Америки. После этого мы ожидаем реакцию США так, как они нам говорили – что они будут на нарушения реагировать", – сказал Зеленский.

27 марта российские военныеобстреляли из артиллерии центр Херсона, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения. В результате обстрела в городе частично исчезло электроснабжение: временно остановлено движение троллейбусов.

Зеленский ранее уже говорил, что в случае нарушения Россией режима тишины Украина ожидает действий от администрации Трампа, поскольку договоренности были достигнуты с ней.