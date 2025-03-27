Говорити про фінальну версію угоди про надра "дуже рано" – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі немає фінальної версії угоди про використання українських мінеральних ресурсів зі США, підписання якої в адміністрації Дональда Трампа очікують найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками саміту "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня.

Зеленський коментував плани можливого візиту до Вашингтона, де може бути підписана угода про надра, але заявив, що "це питання не стоїть на порядку денному".

"У нас уже є багато договорів щодо корисних копалин, і я хотів би підходити до цього питання практично, а не теоретично. Важливо дочекатися фінальної версії чергової угоди від Сполучених Штатів, адже умови постійно змінюються", – сказав він.

Президент додав, що наразі представники України та США працюють над аналізом нового тексту "повної угоди" про надра – оскільки вона підлягає ратифікації в парламенті – але "дуже рано говорити про угоду, варіант якої неодноразово змінювався".

"Але я не хотів би, щоб було відчуття у США, що Україна проти в цілому. Ми показували постійно наші позитивні сигнали. Ми за співробітництво зі США", – запевнив Зеленський

"Ми не хочемо давати жодних сигналів, спонукати США зупиняти Україні допомогу, або зупиняти обмін розвідданими. Для нас важливо все це зберегти і тому ми конструктивно діємо щоденно", – додав він.

Зеленський раніше розповів, що Сполучені Штати запропонували Україні нову версію угоди про корисні копалини, яка одразу передбачатиме ратифікацію в парламенті за межами первинної рамкової угоди.

Цього тижня президент США Дональд Трамп також анонсував підписання угоди про рідкісноземельні метали з Україною "скоро".