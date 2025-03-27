Президент Владимир Зеленский заявил, что пока нет финальной версии соглашения об использовании украинских минеральных ресурсов с США, подписание которого в администрации Дональда Трампа ожидают в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам саммита "коалиции решительных" в Париже 27 марта.

Зеленский комментировал планы возможного визита в Вашингтон, где может быть подписано соглашение о недрах, но заявил, что "этот вопрос не стоит на повестке дня".

"У нас уже есть много договоров по полезным ископаемым, и я хотел бы подходить к этому вопросу практически, а не теоретически. Важно дождаться финальной версии очередного соглашения от Соединенных Штатов, ведь условия постоянно меняются", – сказал он.

Президент добавил, что сейчас представители Украины и США работают над анализом нового текста "полного соглашения" о недрах – поскольку оно подлежит ратификации в парламенте – но "очень рано говорить о соглашении, вариант которого неоднократно менялся".

"Но я не хотел бы, чтобы было ощущение у США, что Украина против в целом. Мы показывали постоянно наши позитивные сигналы. Мы за сотрудничество с США", – заверил Зеленский

"Мы не хотим давать никаких сигналов, побуждать США останавливать Украине помощь, или останавливать обмен разведданными. Для нас важно все это сохранить и поэтому мы конструктивно действуем ежедневно", – добавил он.

Зеленский ранее рассказал, что Соединенные Штаты предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая сразу будет предусматривать ратификацию в парламенте за пределами первичного рамочного соглашения.

На этой неделе президент США Дональд Трамп также анонсировал подписание соглашения о редкоземельных металлах с Украиной "скоро".