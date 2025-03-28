У Польщі досліджують невеликий "шматок металу з неба, що димів"

У Польщі з’ясовують природу загадкового об’єкта, схожого на бляшанку від газованих напоїв, який впав на подвір’я приватного будинку на півночі країни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вдень 27 березня польська поліція у Західнопоморському воєводстві отримала виклик щодо невідомого об’єкта на подвір’ї приватного будинку у містечку Борне-Суліново, що неподалік Бидгоща і Щецина.

"Повідомили, що невеликий об’єкт впав з неба і з нього йшов дим", – розповів представник місцевої пресслужби поліції Якуб Залевський.

З того, що на цей час дізналися ЗМІ, загадковий об’єкт – скоріш за все металевий, за розмірами він нагадує бляшанку від газованих напоїв. Оскільки на перший погляд неможливо визначити, що це, у поліції перебирають численні версії.

Серед іншого, вже виключили, що всередині могла бути якась вибухівка.

Минулими вихідними у Польщі знайшли об’єкт, які може бути черговим уламком ракети-носія Falcon 9 компанії Ілона Маска Space X, що неконтрольовано увійшла в атмосферу над територією країни.

Біля східних кордонів Польщі та Литви час від часу перехоплюють повітряні кулі з Білорусі, які контрабандисти часто використовують для перевезення цигарок.

У квітні 2023 року неподалік Бидгоща випадково знайшли уламки ракети – ймовірно російської Х-55, що полетіла на територію Польщі під час однієї з повітряних атак РФ по українських містах у грудні 2022 року.