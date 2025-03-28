В Польше исследуют небольшой "кусок металла с неба, который дымил"

В Польше выясняют природу загадочного объекта, похожего на металлическую банку от напитков, который упал во двор частного дома на севере страны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Днем 27 марта польская полиция в Западнопоморском воеводстве получила вызов относительно неизвестного объекта во дворе частного дома в городке Борне-Сулиново, что неподалеку Быдгоща и Щецина.

"Сообщили, что небольшой объект упал с неба и из него шел дым", – рассказал представитель местной пресс-службы полиции Якуб Залевский.

Из того, что на данный момент узнали СМИ, загадочный объект – скорее всего металлический, по размерам он напоминает банку от газированных напитков. Поскольку на первый взгляд невозможно определить, что это, в полиции перебирают многочисленные версии.

Среди прочего, уже исключили, что внутри могла быть какая-то взрывчатка.

В минувшие выходные в Польше нашли объект, который может быть очередным обломком ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска Space X, неконтролируемо вошедшей в атмосферу над территорией страны.

У восточных границ Польши и Литвы время от времени перехватывают воздушные шары из Беларуси, которые контрабандисты часто используют для перевозки сигарет.

В апреле 2023 года неподалеку Быдгоща случайно нашли обломки ракеты – вероятно российской Х-55, которая оказалась на территории Польши во время одной из воздушных атак РФ по украинским городам в декабре 2022 года.