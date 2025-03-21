Віцепремʼєр Сербії подякував спецслужбам РФ за допомогу в боротьбі з протестами

Віцепрем'єр-міністр Сербії Александар Вулін заявив, що російські шпигунські служби допомогли владі Белграда відреагувати на багатомісячні антиурядові протести.

Про це Вулін заявив в інтервʼю російським пропагандистам з "РИА Новости", повідомляє "Європейська правда".

Сербський віцепремʼєр висловив вдячність "російським спецслужбам, які нас завжди підтримують у нашій боротьбі проти кольорових революцій, насамперед інформацією".

"Вони знають, яка небезпека нависла над Сербією. У нас дуже хороша комунікація, і я дуже вдячний за це", – додав Вулін.

Він також нагадав, що спецслужби Росії та Сербії домовилися про співпрацю у боротьбі з "кольоровими революціями", і ця угода залишається чинною.

Нагадаємо, після трагедії на залізничному вокзалі в сербському місті Новий Сад, у результаті якої загинули вже 16 людей, в країні почались масштабні студентські антиурядові протести.

Зокрема, 15 березня величезні натовпи людей зібралися в центрі Белграда на мітинг, який вважався кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента Александара Вучича.

Студенти, які брали участь в антиурядових протестах, звинуватили владу у використанні звукової гармати під час акції мовчання в пам'ять про загиблих у місті Новий Сад.

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