В ЕС намекнули, что не хотят видеть пророссийского вице-премьера Сербии в правительстве

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что предпочла бы, чтобы пророссийский вице-премьер Сербии Александар Вулин не вошел в следующее правительство страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кос сказала в интервью порталу N1.

Кос комментировала, среди прочего, отношения между Сербией и Россией, а также роль, которую играет в них вице-премьер Александар Вулин.

Ей, в частности, напомнили об интервью Вулина российским пропагандистам из "РИА Новости", где он поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе со студенческими протестами.

"Я надеюсь, что Вулина уже не будет в новом правительстве. Потому что тот, кто ведет себя антиевропейски, не может одновременно вести Сербию в Европейский Союз", – подчеркнула еврокомиссар.

Напомним, Александар Вулин ранее был главой сербской разведки, министром обороны и внутренних дел страны.

В 2020 году в статусе министра обороны он официально провозгласил концепцию "сербского мира", схожую с "русским миром" – "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

США в 2023 году наложили на Вулина санкции, обвинив его в использовании должностных полномочий для поддержки России. После этого тот ушел в отставку и ненадолго стал сенатором Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины.

Вулин может потерять должность вице-премьера Сербии после того, как парламент страны отправил правительство в отставку на фоне многотысячных антиправительственных протестов.