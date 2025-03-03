Глава МЗС Литви не бачить можливості для відновлення "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс не бачить можливості відновлення газопроводу "Північний потік-2" з Росії в Німеччину.

Заяву литовського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Він коментував інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про те, що Росія лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Міністр запевнив, що цей проєкт від самого початку був великою геополітичною помилкою, повторення якої в нинішніх умовах європейські країни не розглядають.

"Газопровід "Північний потік-2" фізично складно відновити, а політично він уже похований. Мені справді важко уявити, щоб хтось у Європі міг розглядати можливість такої взаємодії з Росією, минаючи інші країни. Це була велика геополітична помилка", – підкреслив він.

Очільник литовського зовнішньополітичного відомства нагадав, що ще в процесі розроблення проєкту "Північний потік-2" Литва докладала зусиль для дистанціювання від російських енергоресурсів і закликала країни до диверсифікації поставок газу до ЄС.

"Було завдано величезної шкоди створенням надії для обох сторін на те, що спільна торгівля може змінити саму природу російського режиму. Ми побачили, що це не справдилося, тому зараз намагатися його відродити... не уявляю, на яких аргументах це повинно робитися", – наголосив Будріс.

ЗМІ раніше повідомили, що німецький друг Путіна з часів роботи в таємній поліції Штазі лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Коментуючи це повідомлення, у Єврокомісії зазначили, що проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream) не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу.