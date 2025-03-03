Глава МИД Литвы не видит возможности для возобновления "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис не видит возможности восстановления газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Заявление литовского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Он комментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Россия лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".

Министр заверил, что этот проект изначально был большой геополитической ошибкой, повторение которой в нынешних условиях европейские страны не рассматривают.

"Газопровод "Северный поток-2" физически сложно восстановить, а политически он уже похоронен. Мне действительно трудно представить, чтобы кто-то в Европе мог рассматривать возможность такого взаимодействия с Россией, минуя другие страны. Это была большая геополитическая ошибка", – подчеркнул он.

Глава литовского внешнеполитического ведомства напомнил, что еще в процессе разработки проекта "Северный поток-2" Литва прилагала усилия для дистанцирования от российских энергоресурсов и призывала страны к диверсификации поставок газа в ЕС.

"Был нанесен огромный ущерб созданием надежды для обеих сторон на то, что совместная торговля может изменить саму природу российского режима. Мы увидели, что это не оправдалось, поэтому сейчас пытаться его возродить... не представляю, на каких аргументах это должно делаться", – подчеркнул Будрис.

СМИ ранее сообщили, что немецкий друг Путина со времен работы в тайной полиции Штази лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".

Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream) не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.