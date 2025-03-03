Фон дер Ляєн у вівторок надішле листа лідерам ЄС щодо плану "Переозброїти Європу"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 4 березня, надішле керівництву держав Європейського Союзу листа, у якому викладе своє бачення плану "Переозброїти Європу", який має на меті посилення оборони ЄС.

Про це фон дер Ляєн заявила, відповідаючи на питання журналістів у Брюсселі 3 березня, передає кореспондент "Європейської правди".

Очільниця Єврокомісії зауважила, що у листі до лідерів 27 держав Євросоюзу вона розповість про свій план посилення оборони Європи.

"Завтра я поінформую держави-члени листом про план "Переозброїти Європу". Нам потрібне масивне посилення оборони, без жодних сумнівів. Ми хочемо міцного миру, але міцний мир може бути побудований лише на силі", – зауважила фон дер Ляєн.

"Саме це (зміцнення оборонних можливостей ЄС) і є метою плану, який я презентую завтра країнам-членам", – додала вона.

Як повідомлялося, нова архітектура безпеки ЄС почне формуватися на екстреному засіданні лідерів ЄС 6 березня. Потім 19 березня комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс і глава дипломатії Кая Каллас представлять нову оборонно-промислову стратегію.

Раніше Кубілюс висловив сподівання, щоб у наступному семирічному бюджеті ЄС на оборону було виділено близько 100 млрд євро.

Раніше Урсула фон дер Ляєн анонсувала у Києві, що представить план зі збільшення європейського виробництва зброї, який принесе вигоду і Україні.