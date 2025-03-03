Президент Естонії: Європа може допомогти налагодити відносини між Зеленським і Трампом

Президент Естонії Алар Каріс переконаний, що після суперечки між президентом України Володимиром Зеленським і очільником Білого дому Дональдом Трампом на весь світ покладено обов'язок налагодити їхні відносини.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Каріс зазначив, що у налагодженні відносин між Трампом і Зеленським могла б допомогти Європа.

"Тепер ми думаємо про те, що ми можемо зробити. Як допомогти Зеленському і Трампу виправити ці відносини і що може зробити Європа, щоб стати надійним партнером США", – сказав він.

Крім того, Каріс не став особливо коментувати запропонований план місячного перемир'я, запропонований президентом Франції Емманюелем Макроном, сказавши, що все перебуває на початковому етапі.

"Ми дуже, дуже уважно стежимо за тим, що відбувається в цей момент, і за всіма цими різними планами, і ми готові взяти участь у цих планах. Але наразі це дуже рання стадія, і ми не знаємо, якими насправді є ці плани, але ми, безумовно, підтримуємо будь-яку дискусію, яка веде до миру в Україні", – додав він.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

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