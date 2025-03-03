Президент Эстонии: Европа может помочь наладить отношения между Зеленским и Трампом

Президент Эстонии Алар Карис убежден, что после спора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом на весь мир возложена обязанность наладить их отношения.

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

Карис отметил, что в налаживании отношений между Трампом и Зеленским могла бы помочь Европа.

"Теперь мы думаем о том, что мы можем сделать. Как помочь Зеленскому и Трампу исправить эти отношения и что может сделать Европа, чтобы стать надежным партнером США", – сказал он.

Кроме того, Карис не стал особо комментировать предложенный план месячного перемирия, предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сказав, что все находится на начальном этапе.

"Мы очень, очень внимательно следим за тем, что происходит в этот момент, и за всеми этими различными планами, и мы готовы принять участие в этих планах. Но пока это очень ранняя стадия, и мы не знаем, каковы на самом деле эти планы, но мы, безусловно, поддерживаем любую дискуссию, которая ведет к миру в Украине", – добавил он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и Владимир Зеленский "не готов к миру".

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