Лідер правопопулістів Британії вважає, що Зеленський неправильно одягнувся до Трампа

Лідер британської партії правих популістів Reform UK Найджел Фарадж заявив, що зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом пройшла б краще, якби український президент прийшов до Білого дому в костюмі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Лідер британських правопопулістів і союзник Трампа сказав, що президент США є "неймовірно старомодним" у своєму ставленні до одягу людей. Він припустив, що це могло спричинити драматичний "вибух" Трампа на зустрічі з Володимиром Зеленським.

"Якби я з'явився в Білому домі, я б переконався, що на мені костюм, а моє взуття вичищене", – сказав Фарадж в інтерв'ю LBC.

Він зазначив, що український президент вчинив нерозумно, "не виявивши ніякої поваги до людини, яка, як ми всі знаємо, є неймовірно старомодною в цих питаннях".

Фарадж, палкий прихильник президента США, який був присутній на його інавгурації в січні, сказав, що бажання Трампа, щоб люди одягалися належним чином, є частиною його особистості.

Коментуючи форму одягу Володимира Зеленського, Фарадж сказав, що "є часи, коли її потрібно носити, а бувають часи, коли не варто".

Лідер партії Reform UK, який більш скептично ставиться до британської підтримки України, сказав, що Зеленський "переграв" і "дуже нерозумно" говорив США про те, що станеться, якщо вони не підтримають його.

Відповідаючи на запитання, чи повівся би Фарадж з гостем так, як Трамп поводився із Зеленським, він сказав: "Я б не очікував, що гість буде грубим зі мною в моєму власному будинку. Абсолютно ні. Я б очікував, що гість буде ставитися до мене з повагою".

Водночас він запевнив, що "не захищає" те, що зробили в Овальному кабінеті Дональд Трамп і Джей Ді Венс.

ЗМІ повідомляли, що одним з факторів, який роздратував Дональда Трампа на його зустрічі з Володимиром Зеленським, стало те, що президент України прибув на зустріч не в костюмі.

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