Лидер правопопулистов Британии считает, что Зеленский неправильно оделся к Трампу

Лидер британской партии правых популистов Reform UK Найджел Фарадж заявил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом прошла бы лучше, если бы украинский президент пришел в Белый дом в костюме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Лидер британских правопопулистов и союзник Трампа сказал, что президент США "невероятно старомоден" в своем отношении к одежде людей. Он предположил, что это могло вызвать драматический "взрыв" Трампа на встрече с Владимиром Зеленским.

"Если бы я появился в Белом доме, я бы убедился, что на мне костюм, а моя обувь вычищена", – сказал Фарадж в интервью LBC.

Он отметил, что украинский президент поступил глупо, "не проявив никакого уважения к человеку, который, как мы все знаем, является невероятно старомодным в этих вопросах".

Фарадж, горячий сторонник президента США, который присутствовал на его инаугурации в январе, сказал, что желание Трампа, чтобы люди одевались должным образом, является частью его личности.

Комментируя форму одежды Владимира Зеленского, Фарадж сказал, что "есть времена, когда ее нужно носить, а бывают времена, когда не стоит".

Лидер партии Reform UK, который более скептически относится к британской поддержке Украины, сказал, что Зеленский "переиграл" и "очень глупо" говорил США о том, что произойдет, если они не поддержат его.

Отвечая на вопрос, повел бы Фарадж с гостем так, как Трамп вел себя с Зеленским, он сказал: "Я бы не ожидал, что гость будет грубым со мной в моем собственном доме. Абсолютно нет. Я бы ожидал, что гость будет относиться ко мне с уважением".

В то же время он заверил, что "не защищает" то, что сделали в Овальном кабинете Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс.

СМИ сообщали, что одним из факторов, который разозлил Дональда Трампа на его встрече с Владимиром Зеленским, стало то, что президент Украины прибыл на встречу не в костюме.

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