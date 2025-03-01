Axios: Трампа роздратувало, що Зеленський прибув не в костюмі
Новини — Субота, 1 березня 2025, 12:23 —
Одним з факторів, який напередодні роздратував Дональда Трампа на його зустрічі з Володимиром Зеленським, стало те, що президент України прибув на зустріч не в костюмі.
Про це виданню Axios повідомили два джерела з безпосереднього оточення президента Трампа, пише "Європейська правда".
Радники Трампа неодноразово говорили команді Зеленського, що для президента України було б більш шанобливо відмовитися від одягу в стилі мілітарі під час візиту до Білого дому.
Зеленський прибув до Білого дому в більш офіційному чорному вбранні з національним гербом України, але без костюма.
"Він сьогодні так причепурився", – зауважив Трамп, коли потиснув руку Зеленському на вході до Західного крила Білого дому.
Володимир Зеленський не носить костюм від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Якось президент Польщі Анджей Дуда побажав, аби Зеленський приїхав на один із самітів "у костюмі", що символізувало би завершення війни в Україні.
В Овальному кабінеті у п’ятницю один з репортерів запитав Зеленського, чому він не одягнув костюм на зустріч в офісі "найвищого рівня" Сполучених Штатів.
"Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?" – запитав журналіст.
"У вас якісь проблеми?" – сказав у відповідь Зеленський.
"Багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрес-код Овального кабінету", – відповів журналіст.
Після цього Зеленський заявив, що одягне костюм після того, як закінчиться російсько-українська війна.
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