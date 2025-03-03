Наїзд авто на натовп у німецькому Мангеймі: ЗМІ повідомили про двох загиблих і 25 поранених

У німецькому місті Мангейм внаслідок наїзду автомобіля на натовп загинули дві особи, ще 25 були поранені.

Про це стало відомо виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, 15 осіб отримали серйозні поранення внаслідок інциденту.

tagesschau

Також стало відомо про затримання водія автомобіля, який в’їхав у натовп.

Авто наїхало на людей на пішохідній зоні на торговій вулиці Планкен. Наразі незрозуміло, чи це був нещасний випадок, чи спланована атака.

Майже всі дороги в центрі міста перекриті. За межами центру всі дороги і мости перевіряє поліція з автоматами, а над Мангеймом кружляє гелікоптер.

Повідомляли, що автомобіль в'їхав у людей на великій швидкості. За попередньою інформацією, це був чорний позашляховик.

Також нещодавно у Мюнхені нападник-водій навмисно в'їхав у натовп демонстрантів. Він виявився громадянином Афганістану.