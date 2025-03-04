Маск уже предлагает "амнистию" Зеленскому в обмен на "восстановление демократии" в Украине

Американский миллиардер Илон Маск, близкий к президенту США Дональду Трампу, поддержал тезисы о том, что президент Украины якобы не хочет переговоров о прекращении войны из-за того, что боится потерять власть, и выдвинул идею об "амнистии" для него в обмен на "восстановление демократии в Украине".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Илон Маск прокомментировал сообщение сторонника Дональда Трампа в соцсети X (Twitter), автор которого назвал президента Украины "диктатором" и рассказывает, что Зеленский якобы боится потери власти в случае прекращения войны, потому что после того сразу проиграет выборы и может оказаться в тюрьме за "отмывание денег", поэтому, мол, ему выгодно "дальше отправлять украинцев умирать в этой мясорубке".

Маск распространил этот твит со своим комментарием.

"Правда. Как бы неприятно это ни было, Зеленскому надо предложить какую-то амнистию в нейтральной стране в обмен на мирное восстановление демократии в Украине", – написал Маск.

True.



As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw – Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2025

Вечером в понедельник (днем по американскому времени) президент США Дональд Трамп, говоря о потенциальном соглашении о завершении войны в Украине, предположил, что украинский президент может "не продержаться очень долго", если не захочет заключить соглашение о мире.

Напомним, за последние недели Трамп несколько раз назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Однако за день до визита Зеленского в США Трамп уже выразил удивление тем, что называл Зеленского "диктатором".

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