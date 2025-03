Маск уже предлагает "амнистию" Зеленскому в обмен на "восстановление демократии" в Украине

Американский миллиардер Илон Маск, близкий к президенту США Дональду Трампу, поддержал тезисы о том, что президент Украины якобы не хочет переговоров о прекращении войны из-за того, что боится потерять власть, и выдвинул идею об "амнистии" для него в обмен на "восстановление демократии в Украине".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Илон Маск прокомментировал сообщение сторонника Дональда Трампа в соцсети X (Twitter), автор которого назвал президента Украины "диктатором" и рассказывает, что Зеленский якобы боится потери власти в случае прекращения войны, потому что после того сразу проиграет выборы и может оказаться в тюрьме за "отмывание денег", поэтому, мол, ему выгодно "дальше отправлять украинцев умирать в этой мясорубке".

Маск распространил этот твит со своим комментарием.

"Правда. Как бы неприятно это ни было, Зеленскому надо предложить какую-то амнистию в нейтральной стране в обмен на мирное восстановление демократии в Украине", – написал Маск.

True.



As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw