Литва розглядає можливість приєднання до "коаліції охочих" для України

Литва розгляне можливість приєднання до "коаліції охочих", запропонованої Британією і Францією для досягнення миру в Україні.

Про це заявив президент країни Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Британія і Франція хочуть взяти на себе ініціативу в розгортанні своєї потенційної військової потужності для забезпечення миру, вони готові надати для цього значні сили, і вони створюють так звану коаліцію охочих – вони запрошують країни, які можуть внести свій внесок в цю коаліцію в тій мірі, в якій вони можуть це зробити. Литва готова розглянути можливість формування такого миротворчого корпусу відповідно до своїх можливостей", – сказав Науседа.

Президент Литви зробив цю заяву після того, як лідери провідних країн континенту зустрілися в Лондоні минулої неділі, де вони пообіцяли збільшити витрати на оборону і сформувати коаліцію для забезпечення реалізації можливого миру в Україні.

Після зустрічі прем'єр-міністр Британії Кір Стармер також оголосив, що домовився з європейськими лідерами про розробку мирного плану для України, який буде представлений Сполученим Штатам.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон запропонував місячне часткове припинення вогню в Україні. Він пропонує припинити повітряні та морські бої, атаки на енергетичну інфраструктуру, але не припинятиме, принаймні на початковому етапі, бойові дії на суші.

За словами французького лідера, місячне припинення вогню між Росією та Україною продемонструвало б відданість Москви припиненню війни.

"Це хороші ініціативи, – прокоментував Науседа. "Єдине, що важливо, щоб усі ми тут, в Європі, були єдині в цьому питанні. Ми побачимо, що сигналізують країни, які мають, м'яко кажучи, дещо інші погляди. Це Угорщина і Словаччина".

"Але участь США також дуже важлива, – додав він. "Вони [американці] дають матеріальне вираження гарантії безпеки і дозволяють нам сподіватися, що це припинення вогню не буде символічним актом. Це та роль, яку ми очікуємо від США, і я сподіваюся, що вони зможуть її зіграти".

Позачерговий саміт ЄС запланований у Брюсселі наприкінці цього тижня, щоб обговорити можливі європейські гарантії безпеки для Києва і домовитися про новий пакет озброєнь.

Президент Науседа сподівається, що саміт перетворить слова на справи.

"Важливо, щоб ми прийняли рішення про 20-мільярдну військову допомогу Україні. [...] Я вірю, що ми не будемо відволікатися і будемо рухатися вперед з санкціями і використанням заморожених активів", – сказав він.

"Не повинно бути омани, що якщо ми шукаємо миру з Росією, то почнемо йти їй на поступки у всіх сферах і забудемо про те, за що вона несе відповідальність, скасуємо санкції і так далі", – сказав Науседа, додавши, що це було б несправедливо і "безвідповідально".

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль.