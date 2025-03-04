Литва рассматривает возможность присоединения к "коалиции желающих" для Украины

Литва рассмотрит возможность присоединения к "коалиции желающих", предложенной Британией и Францией для достижения мира в Украине.

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Британия и Франция хотят взять на себя инициативу в развертывании своей потенциальной военной мощи для обеспечения мира, они готовы предоставить для этого значительные силы, и они создают так называемую коалицию желающих – они приглашают страны, которые могут внести свой вклад в эту коалицию в той мере, в какой они могут это сделать. Литва готова рассмотреть возможность формирования такого миротворческого корпуса в соответствии со своими возможностями", – сказал Науседа.

Президент Литвы сделал это заявление после того, как лидеры ведущих стран континента встретились в Лондоне в минувшее воскресенье, где они пообещали увеличить расходы на оборону и сформировать коалицию для обеспечения реализации возможного мира в Украине.

После встречи премьер-министр Британии Кир Стармер также объявил, что договорился с европейскими лидерами о разработке мирного плана для Украины, который будет представлен Соединенным Штатам.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон предложил месячное частичное прекращение огня в Украине. Он предлагает прекратить воздушные и морские бои, атаки на энергетическую инфраструктуру, но не будет прекращать, по крайней мере на начальном этапе, боевые действия на суше.

По словам французского лидера, месячное прекращение огня между Россией и Украиной продемонстрировало бы преданность Москвы прекращению войны.

"Это хорошие инициативы, – прокомментировал Науседа. – Единственное, что важно, чтобы все мы здесь, в Европе, были едины в этом вопросе. Мы увидим, что сигнализируют страны, которые имеют, мягко говоря, несколько иные взгляды. Это Венгрия и Словакия".

"Но участие США также очень важно, – добавил он. – Они [американцы] дают материальное выражение гарантии безопасности и позволяют нам надеяться, что это прекращение огня не будет символическим актом. Это та роль, которую мы ожидаем от США, и я надеюсь, что они смогут ее сыграть".

Внеочередной саммит ЕС запланирован в Брюсселе в конце этой недели, чтобы обсудить возможные европейские гарантии безопасности для Киева и договориться о новом пакете вооружений.

Президент Науседа надеется, что саммит превратит слова в дела.

"Важно, чтобы мы приняли решение о 20-миллиардной военной помощи Украине. [...] Я верю, что мы не будем отвлекаться и будем двигаться вперед с санкциями и использованием замороженных активов", – сказал он.

"Не должно быть заблуждения, что если мы ищем мира с Россией, то начнем идти ей на уступки во всех сферах и забудем о том, за что она несет ответственность, отменим санкции и так далее", – сказал Науседа, добавив, что это было бы несправедливо и „безответственно".

Напомним, премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль.