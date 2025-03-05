Франция пытается восстановить связь между США и Украиной

Франция работает над восстановлением связи между Соединенными Штатами и Украиной с целью достижения "длительного и прочного мира".

Об этом заявила в среду пресс-секретарь французского правительства Софи Прима, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Она загадала о предложении Франции и Великобритании о перемирии.

"Мы предложили перемирие. Это то, что изучается в рамках переговоров с Соединенными Штатами. Франция и Европа пытаются восстановить связь между Соединенными Штатами и Украиной", – сказала Прима.

По словам президента Эмманюэля Макрона, Франция и Великобритания предложили частичное прекращение огня между Россией и Украиной на месяц. По словам французского президента, это является частью европейских дипломатических усилий, направленных на усиление поддержки Украины со стороны Запада.

Во вторник президент Владимир Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение с США и вести переговоры о мире. Он также заявил, что ему "досадно" из-за спора в Белом доме, вспыхнувшего 28 февраля.

В то же время, по данным CBS News, американская сторона намерена изменить положения так называемого "соглашения об ископаемых", поскольку президент Трамп теперь хочет "лучшего" соглашения.