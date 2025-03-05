Флот Британії простежив за російським військовим кораблем у Ла-Манші

Королівський військово-морський флот Великої Британії заявив у середу, що цього тижня спостерігав за російським військовим кораблем і торговим судном, які проходили через Ла-Манш і Північне море.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Військовий корабель Somerset, який вже проводив подібні операції з російськими суднами в минулому, "стежив за кожним рухом" російського військового корабля "Бойкий", який супроводжував вантажний корабель Baltic Leader у водах Великої Британії, заявили у Королівському військово-морському флоті.

Британські військово-морські сили регулярно проводять спостережні місії для відстеження будь-яких потенційних загроз національній безпеці, в тому числі критично важливим об'єктам інфраструктури, таким як підводні кабелі або трубопроводи.

У січні корабель Somerset відстежував ймовірний російський шпигунський корабель "Янтарь", а минулого місяця кораблі Королівських ВМС відстежили шість російських військових і торговельних суден, які перевозили через Ла-Манш боєприпаси, що використовуються в Сирії.

Somerset почав стежити за "Бойким" у суботу, коли російський військовий корабель попрямував на південь через Північне море і Ла-Манш, щоб зустрітися з Baltic Leader і супроводити судно, яке прибуло з Сирії, назад до Росії.

У вівторок британська газета Times опублікувала фотографії, на яких видно, як моряки ставлять кулемети на "Бойкий" під час супроводу Baltic Leader, судна, проти якого США запровадили санкції за перевезення зброї на користь російських військових.

Нагадаємо, за останні місяці в Балтійському морі було пошкоджено значну кількість підводних кабелів.

У кількох випадках є підозра, що до диверсій могли бути причетні кораблі, пов'язані з Росією. Тому країни НАТО, що межують з Балтійським морем, посилили військово-морське патрулювання.

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