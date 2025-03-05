Польща розпочала депортації іноземців, які скоїли злочини

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про старт депортацій іноземців, які вчинили злочини в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив на X (Twitter), що розпочалася депортація затриманих у Польщі іноземців.

"Ми ефективно розбиваємо грузинські банди. Не словами, а діями", – написав він.

До свого допису прем'єр-міністр додав відео, на якому видно, як затримані чоловіки за допомогою прикордонників сідають у літак. На наступних кадрах видно, зокрема, як закривається люк літака і машина відривається від асфальту.

Deportacje ruszyły. Skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi. Nie słowa, a czyny. pic.twitter.com/zlwCvEnyjo – Donald Tusk (@donaldtusk) March 5, 2025

Початок депортацій Туск анонсував минулого тижня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз розробляє план перегляду повоєнної конвенції про біженців, яка забороняє країнам відмовляти шукачам притулку на своїх кордонах, що може стати однією з найбільших змін у міграційній політиці за останні десятиліття.