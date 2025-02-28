Польща на початку березня почне депортації іноземців, які скоїли злочини

Перші депортації затриманих у Польщі іноземців-злочинців до країн походження, в тому числі до Грузії, відбудуться в перший тиждень березня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Прем'єр-міністр сказав, що депортації, очевидно, вимагають домовленості з країнами, до яких мають бути відправлені затримані іноземці – "злочинці, які знайшли спосіб життя в Польщі, порушуючи закон".

"Ці перші депортації, зокрема до Грузії – тому що ми говорили про ці грузинські банди, які є дуже активними – вони стануть фактом у перший тиждень березня", – повідомив глава уряду.

Прем'єр-міністр у вівторок написав на X (Twitter), що отримав інформацію від глави МВС Томаша Семоняка про дії служб проти іноземних банд. "Я отримав детальну інформацію від глави МВС про рішучі дії служб проти іноземних банд. Проведено численні арешти. Настав час депортації". – написав він.

Раніше Семоняк повідомляв, що іноземці підозрюються у скоєнні 5 відсотків усіх злочинів у Польщі, згідно зі статистикою 2024 року.

Міністр повідомив, що з початку 2025 року 2 616 іноземцям були пред'явлені звинувачення у скоєнні злочинів у Польщі. 13 і 14 лютого в ході поліцейських і прикордонних операцій було затримано майже 1 474 особи, які перебували в розшуку – поляки та іноземці. Щодо 398 іноземців було розпочато процедуру видворення з Польщі.

Очільник МВС підкреслив, що в Польщі раді бачити тих, хто дотримується закону, легально працює і платить податки. "А тих, хто скоює злочини – абсолютно ні". – додав він.

Раніше у лютому прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував план швидкої депортації іноземців, які вчинили злочини на території країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз розробляє план перегляду повоєнної конвенції про біженців, яка забороняє країнам відмовляти шукачам притулку на своїх кордонах, що може стати однією з найбільших змін у міграційній політиці за останні десятиліття.