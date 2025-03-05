Польша начала депортации иностранцев, совершивших преступления

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о старте депортаций иностранцев, совершивших преступления в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Дональд Туск объявил на X (Twitter), что началась депортация задержанных в Польше иностранцев.

"Мы эффективно разбиваем грузинские банды. Не словами, а действиями", – написал он.

К своему сообщению премьер-министр добавил видео, на котором видно, как задержанные мужчины с помощью пограничников садятся в самолет. На следующих кадрах видно, в частности, как закрывается люк самолета и машина отрывается от асфальта.

Deportacje ruszyły. Skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi. Nie słowa, a czyny. pic.twitter.com/zlwCvEnyjo – Donald Tusk (@donaldtusk) March 5, 2025

Начало депортаций Туск анонсировал на прошлой неделе.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз разрабатывает план пересмотра послевоенной конвенции о беженцах, которая запрещает странам отказывать искателям убежища на своих границах, что может стать одним из крупнейших изменений в миграционной политике за последние десятилетия.