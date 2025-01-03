У Норвегії в 2024 році 90% придбаних нових авто складали електромобілі

Майже 90% нових автомобілів, проданих у Норвегії минулого року, є електромобілями.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", такі дані опублікувала Норвезька автодорожна федерація (OFV).

У 2024 році електромобілі складали у Норвегії 88,9% нових придбаних авто – на шість відсоткових пунктів більше за 82,4% у 2023 році.

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У серпні серед нових автівок, придбаних норвежцями, на електромобілі припало 94%.

З такими темпами Норвегія претендує на першість серед країн, де традиційні авто з двигуном внутрішнього згоряння залишаться у меншості. У 2023 році "чистих" електромобілів було вже 28%.

Вибір споживачів значною мірою пов’язаний з послідовною політикою Осло, оскільки авто на бензині й дизелі обкладають високими податками, тоді як електромобілі, навпаки, мають винятки з імпортних мит і ПДВ.

У галузі вважають фактором впливу і те, що у Норвегії немає жодного автомобільного гіганта, на відміну від таких країн як Німеччина.

Нагадаємо, восени 2024 року ЄС остаточно схвалив мита до 35,3% на китайські електромобілі, турбуючись через все більший експорт Пекіном зелених технологій до країн Європи. У Єврокомісії вважають, що китайський автопром "отримує вигоду від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічної шкоди для виробників електромобілів з ЄС".