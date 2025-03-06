Прем'єр Люксембургу: ЄС потребує сильнішої оборони, навіть якщо одна-дві країни проти

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден вважає, що ЄС потребує посилення власної оборони, навіть якщо деякі його члени проти.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі 6 березня.

Необхідно посилити європейську оборону, і країни ЄС повинні йти вперед, навіть якщо деякі з них не згодні, заявив прем'єр Люксембургу.

"Нам потрібна більша європейська оборона, і якщо одна або дві країни не хочуть поділяти цю точку зору, я думаю, що інші повинні йти вперед настільки, наскільки це можливо. І це те, за що я виступаю", – сказав Фріден.

Президент Литви Гітанас Науседа перед спеціальним безпековим самітом лідерів ЄС 6 березня висловив сподівання, що на ньому будуть ухвалені важливі рішення і Європа не змарнує час, який їй виграла Україна своїм опором.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Європа зараз справді рішуче налаштована у взятті відповідальності за свою безпеку і здатна виграти у гонці озброєнь, яку нав'язує їй Росія.