Премьер Люксембурга: ЕС нужна более сильная оборона, даже если одна-две страны против

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден считает, что ЕС нуждается в усилении собственной обороны, даже если некоторые его члены против.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе 6 марта.

Необходимо усилить европейскую оборону, и страны ЕС должны идти вперед, даже если некоторые из них не согласны, заявил премьер Люксембурга.

"Нам нужна большая европейская оборона, и если одна или две страны не хотят разделять эту точку зрения, я думаю, что другие должны идти вперед настолько, насколько это возможно. И это то, за что я выступаю", – сказал Фриден.

Президент Литвы Гитанас Науседа перед специальным саммитом по безопасности лидеров ЕС 6 марта выразил надежду, что на нем будут приняты важные решения и Европа не потеряет время, которое для нее выиграла Украина своим сопротивлением.

А премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Европа сейчас действительно решительно настроена в принятии ответственности за свою безопасность и способна выиграть в гонке вооружений, которую навязывает ей Россия.